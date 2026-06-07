Les Arméniens appelés aux urnes dans un contexte de paix fragile et de tensions avec la Russie

Les électeurs arméniens votent ce dimanche lors d’élections législatives considérées comme déterminantes pour l’avenir politique du pays, alors que le gouvernement cherche à consolider un accord de paix avec l’Azerbaïdjan après la défaite militaire subie en 2023.

Le scrutin est largement perçu comme un test pour le Premier ministre Nikol Pachinian et son parti, le Contrat civil, qui ont fait du rapprochement avec l’Occident et de la normalisation des relations avec l’Azerbaïdjan des priorités politiques.

Selon les derniers sondages, le parti au pouvoir arrive en tête avec environ 32 % des intentions de vote. Derrière lui figure le mouvement pro-russe Arménie forte, crédité d’environ 11 %, dans un contexte marqué par des débats sur la place de la Russie dans la sécurité du pays.

Depuis la reprise du contrôle du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan en 2023, le gouvernement arménien a accéléré ses efforts diplomatiques pour parvenir à un accord de paix durable. Cette orientation a toutefois suscité des critiques de l’opposition, qui accuse le pouvoir d’avoir fait trop de concessions.

Les relations entre Erevan et Russie se sont également dégradées ces dernières années. De nombreux responsables arméniens reprochent à Moscou de ne pas avoir suffisamment soutenu l’Arménie lors des conflits avec l’Azerbaïdjan, malgré les liens historiques et militaires entre les deux pays.

La campagne électorale a été tendue. Plusieurs figures de l’opposition ont été arrêtées ces derniers jours, une décision dénoncée par leurs partisans mais défendue par les autorités comme relevant de procédures judiciaires ordinaires.

Les résultats de ce scrutin pourraient influencer non seulement la politique intérieure arménienne, mais aussi l’avenir des négociations de paix dans le Caucase du Sud et les relations d’Erevan avec Moscou et les partenaires occidentaux.