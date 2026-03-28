Le porte-avions américain Gerald R. Ford accoste en Croatie après un incident en mer Rouge

Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford a jeté l’ancre samedi dans le port de Split, en Croatie, afin d’y subir des réparations et des opérations de maintenance, après un incident survenu en mer Rouge lors de son déploiement.

Ce navire, le plus récent et le plus grand de la flotte américaine, participait aux opérations américano-israéliennes contre l’Iran dans le cadre de la mission « Epic Fury ». Son arrivée en mer Adriatique intervient après plusieurs semaines d’activité dans une zone particulièrement sensible sur le plan militaire.

Selon les informations disponibles, un incendie s’est déclaré le 12 mars dans la buanderie principale du bâtiment. Bien que cet incident ne soit pas lié à des opérations de combat, il a fait trois blessés parmi les marins à bord et nécessité une intervention technique.

L’escale à Split doit permettre d’effectuer les réparations nécessaires ainsi que des opérations d’entretien, afin de garantir le bon fonctionnement du porte-avions. Ce type d’arrêt est essentiel pour maintenir la capacité opérationnelle d’un navire de cette envergure.

Le Gerald R. Ford représente un élément clé de la puissance militaire américaine, capable de projeter des forces aériennes sur de longues distances. Son déploiement dans la région s’inscrivait dans un contexte de fortes tensions liées à la guerre en Iran.

Cette escale en Croatie illustre également l’importance stratégique des ports européens pour le soutien logistique des forces américaines engagées à l’étranger. Une fois les réparations terminées, le porte-avions pourrait reprendre ses opérations dans une zone toujours marquée par des tensions géopolitiques élevées.