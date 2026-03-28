Ukraine : des drones russes frappent une maternité et des infrastructures, au moins quatre morts

La Russie a mené dans la nuit de vendredi à samedi une série de frappes de drones contre l’Ukraine, causant la mort d’au moins quatre personnes et provoquant d’importants dégâts sur des infrastructures critiques, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Parmi les sites touchés figure notamment une maternité, symbole de l’ampleur des destructions.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, 273 drones ont été lancés lors de cette offensive, visant principalement la région méridionale d’Odessa. Le président Volodymyr Zelensky a précisé que plus de 60 drones avaient été dirigés vers cette seule ville, particulièrement touchée par les bombardements.

À Odessa, le gouverneur régional Oleh Kiper a fait état de deux morts et de douze blessés, dont un enfant. Les frappes ont également endommagé des infrastructures portuaires, des habitations et une maternité, aggravant le bilan humain et matériel de l’attaque.

Dans le centre du pays, un employé du secteur énergétique âgé de 55 ans a été tué lors d’une frappe visant des installations de production de gaz dans la région de Poltava, selon la compagnie énergétique Naftogaz. Ces attaques contre des infrastructures énergétiques pourraient avoir des répercussions sur l’approvisionnement en énergie.

Volodymyr Zelensky a dénoncé des frappes sans objectif militaire, qualifiant ces attaques d’« acte de terrorisme pur et simple contre des civils ». Il a souligné l’ampleur des dégâts et la vulnérabilité persistante des infrastructures civiles face aux bombardements.

Ces nouvelles frappes illustrent l’intensification des attaques de drones dans le conflit, qui se poursuivent malgré les appels internationaux à la désescalade. Les infrastructures essentielles, les zones résidentielles et désormais des établissements de santé continuent de payer un lourd tribut à la guerre.

Alors que les combats se prolongent, ces attaques renforcent les inquiétudes quant à la sécurité des populations civiles et à la résilience des infrastructures ukrainiennes, déjà fortement éprouvées par plus de deux ans de conflit.