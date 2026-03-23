Le pape dénonce un « scandale » face à la guerre au Moyen-Orient et appelle à un cessez-le-feu

Le pape Léon XIII a vivement condamné les conséquences humaines de la guerre au Moyen-Orient, qualifiant les souffrances infligées aux populations civiles de « scandale pour toute la famille humaine », et appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Lors de la prière de l’Angélus place Saint-Pierre, le souverain pontife a déclaré suivre avec « consternation » l’évolution du conflit, qui oppose notamment les États-Unis, Israël et l’Iran, et qui entre dans sa quatrième semaine.

« Nous ne pouvons rester silencieux face à la souffrance de tant de personnes, victimes sans défense de ces conflits. Ce qui les blesse blesse l’humanité entière », a-t-il affirmé, soulignant l’ampleur des pertes humaines et des destructions.

Le pape a également appelé à la prière et à la mobilisation internationale pour mettre fin aux hostilités, insistant sur la nécessité d’ouvrir une voie vers la paix.

Cette prise de position intervient dans un contexte de forte escalade militaire et de tensions régionales croissantes, avec des répercussions humanitaires et économiques à l’échelle mondiale.

À travers cet appel, le chef de l’Église catholique réaffirme le rôle du Vatican comme voix morale sur la scène internationale, plaidant pour la fin des violences et la protection des civils pris dans les conflits.