Cuba : retour partiel de l’électricité à La Havane après une nouvelle panne nationale

Cuba a commencé à rétablir l’électricité dans une grande partie de La Havane dimanche, après l’effondrement du réseau électrique national pour la deuxième fois en une semaine, une crise qui a plongé près de 10 millions d’habitants dans le noir.

La panne s’est produite samedi en début de soirée, à la suite de l’arrêt d’une importante centrale thermique située à Nuevitas, dans la province de Camagüey. Cet incident a déclenché un effet domino entraînant la coupure généralisée du réseau.

Moins de 24 heures plus tard, environ 55 % des foyers et entreprises de la capitale, soit près de 500 000 abonnés, avaient été reconnectés, ainsi que 43 hôpitaux, selon les autorités. Les équipes techniques poursuivaient les opérations pour rétablir l’alimentation dans le reste du pays.

Le gestionnaire du réseau électrique prévoyait également de remettre en service la plus grande centrale au fioul de l’île, une étape cruciale pour augmenter la production et stabiliser le système.

Ces pannes à répétition interviennent dans un contexte de forte fragilité du réseau énergétique cubain, aggravée par le blocus pétrolier américain, qui limite l’accès aux ressources nécessaires à la production d’électricité.

Malgré ces difficultés, la vie quotidienne à La Havane s’est poursuivie, les coupures de courant étant devenues une réalité récurrente pour la population.

Cette nouvelle crise énergétique illustre les défis structurels auxquels Cuba est confrontée, entre infrastructures vieillissantes, pénuries de carburant et pressions économiques extérieures.