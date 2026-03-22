Cuba affirme être prête à toute éventualité face aux menaces américaines

Cuba s’est dite prête à faire face à toute attaque potentielle des États-Unis, malgré un contexte jugé improbable, en réponse aux déclarations du président américain Donald Trump évoquant la possibilité de prendre le contrôle de l’île.

Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernandez de Cossio, a affirmé que La Havane restait vigilante face à cette escalade verbale, tout en soulignant que son pays ne cherchait pas la confrontation.

Ces tensions interviennent alors que les deux pays ont récemment engagé des discussions diplomatiques, dans un contexte de crise économique aggravée à Cuba par le blocus pétrolier imposé par Washington.

Le président américain a toutefois durci son discours ces derniers jours, déclarant qu’il s’attendait à avoir « l’honneur » de s’emparer de Cuba, des propos qui ont suscité une réaction ferme de la part des autorités cubaines.

Malgré ce climat tendu, les échanges entre les deux pays se poursuivent, illustrant une relation marquée à la fois par la confrontation et la tentative de dialogue.

Pour La Havane, la priorité reste de faire face aux difficultés économiques internes, accentuées par les restrictions énergétiques, tout en maintenant sa souveraineté face aux pressions extérieures.

Cette nouvelle montée des tensions rappelle la fragilité des relations entre Cuba et les États-Unis, dans un contexte international déjà marqué par de multiples crises géopolitiques.