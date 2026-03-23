Guerre contre l’Iran : Washington assure disposer de fonds suffisants malgré les débats au Congrès

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a affirmé que les États-Unis disposaient de « larges » ressources financières pour soutenir la guerre contre l’Iran, tout en sollicitant un financement supplémentaire afin de garantir la préparation militaire à long terme.

S’exprimant dans une émission de télévision américaine, Bessent a exclu toute hausse d’impôts pour financer l’effort de guerre, soulignant que les capacités budgétaires actuelles permettaient déjà de soutenir les opérations en cours.

L’administration américaine souhaite néanmoins obtenir des crédits supplémentaires du Congrès pour renforcer l’approvisionnement et les capacités des forces armées dans la durée. Une demande évoquée d’environ 200 milliards de dollars suscite toutefois des réticences, y compris au sein de la majorité politique.

Des élus démocrates et certains républicains s’interrogent sur la nécessité d’un tel montant, alors que les dépenses militaires ont déjà fortement augmenté ces dernières années.

Le président Donald Trump n’a pas encore officiellement soumis de demande de financement au Congrès, et le montant final pourrait évoluer selon les discussions politiques en cours.

Par ailleurs, Bessent a défendu les décisions récentes visant à assouplir certaines sanctions pétrolières, notamment à l’égard de l’Iran et de la Russie, dans le but de stabiliser les marchés de l’énergie fortement perturbés par le conflit.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de pression sur les finances publiques, alors que les États-Unis cherchent à concilier engagement militaire et équilibres budgétaires.