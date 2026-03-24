Le Pakistan propose d’accueillir des pourparlers pour mettre fin à la guerre avec l’Iran

Le Pakistan s’est dit prêt à organiser des négociations entre les États-Unis et l’Iran afin de mettre un terme au conflit en cours au Moyen-Orient, désormais entré dans sa quatrième semaine.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a affirmé que son pays soutenait pleinement les efforts diplomatiques visant à favoriser le dialogue et à parvenir à une désescalade durable.

Cette initiative intervient au lendemain de déclarations du président américain Donald Trump évoquant des discussions « productives » avec Téhéran, ainsi que le report de frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes.

Malgré ces signaux d’ouverture, la situation reste tendue sur le terrain, Washington envisageant parallèlement l’envoi de milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient.

Cette accumulation militaire alimente les craintes d’un conflit prolongé, en contradiction avec les efforts diplomatiques en cours.

Le Pakistan, acteur régional clé, tente ainsi de se positionner comme médiateur dans une crise aux implications géopolitiques majeures.

Cette proposition souligne la recherche de solutions diplomatiques face à une escalade militaire qui continue d’inquiéter la communauté internationale.