L’agence des Nations unies pour les réfugiés a averti que l’escalade du conflit au Moyen-Orient provoque une crise humanitaire majeure, marquée par des déplacements massifs de populations dans plusieurs pays de la région.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), près de 100 000 personnes ont déjà été déplacées à l’intérieur du Liban après les ordres d’évacuation émis par Israël dans le sud du pays et dans certaines zones de Beyrouth, dans le contexte des combats contre le Hezbollah soutenu par l’Iran.

De nombreux habitants ont quitté précipitamment leurs maisons après les avertissements de l’armée israélienne, provoquant un exode vers d’autres régions du pays. Des images diffusées depuis Beyrouth montrent des familles déplacées se réfugiant dans des places publiques ou dans des bâtiments temporaires.

La crise touche également les réfugiés syriens présents au Liban. Selon l’agence de l’ONU, des dizaines de milliers d’entre eux ont déjà traversé la frontière pour fuir les combats et chercher refuge ailleurs.

Le HCR a également indiqué qu’en Iran, environ 100 000 personnes auraient été déplacées au cours des premiers jours du conflit. Les équipes de l’organisation sur place affirment recevoir chaque jour des centaines d’appels de civils iraniens demandant une aide d’urgence.

La directrice du soutien aux urgences et aux programmes du HCR, Ayaki Ito, a déclaré que les chiffres actuels étaient probablement sous-estimés. L’agence appelle la communauté internationale à mobiliser rapidement une assistance humanitaire pour répondre à cette crise qui s’étend désormais à l’ensemble de la région.