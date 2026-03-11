Les autorités canadiennes ont renforcé mardi la sécurité autour des bâtiments diplomatiques américains et israéliens après des coups de feu tirés contre le consulat des États-Unis à Toronto.

La police a été appelée sur les lieux vers 5h30 du matin. Les enquêteurs ont découvert plusieurs douilles et constaté des dégâts sur la façade du bâtiment, mais aucun blessé n’a été signalé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, deux hommes seraient arrivés devant le consulat à bord d’un SUV blanc vers 4h30. Ils auraient tiré plusieurs coups de feu avec une arme de poing avant de prendre la fuite.

La police canadienne enquête sur cet incident comme un possible événement lié à la sécurité nationale. Les motivations des suspects restent pour l’instant inconnues.

Face à cet incident, la Gendarmerie royale du Canada a décidé de renforcer la protection autour du consulat américain et du consulat israélien à Toronto, ainsi qu’autour des ambassades des deux pays à Ottawa.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a condamné l’attaque, la qualifiant d’« acte répréhensible ». Les autorités espèrent que les mesures de sécurité supplémentaires permettront de prévenir toute nouvelle menace et d’apaiser les tensions.