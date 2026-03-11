Le président israélien Isaac Herzog a déclaré que la guerre contre l’Iran ne devait pas être guidée par un calendrier précis mais par l’obtention d’un « résultat final », dans une interview publiée mardi par le journal allemand Bild.

« Nous devons prendre une grande inspiration et parvenir au résultat final », a affirmé Herzog, sans préciser quand les opérations militaires pourraient prendre fin.

Selon lui, les frappes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran sont en train de modifier l’équilibre stratégique au Moyen-Orient. Il a notamment justifié les attaques visant les installations pétrolières iraniennes, estimant qu’elles permettent de priver Téhéran de ressources financières utilisées pour soutenir son appareil militaire.

Cette déclaration intervient alors que les États-Unis et Israël poursuivent des bombardements intensifs contre l’Iran. Sur le terrain, les responsables militaires américains et des témoins iraniens décrivent ces frappes comme les plus importantes depuis le début du conflit.

Malgré cette escalade, certains marchés financiers anticipent une possible fin rapide de la guerre, estimant que Washington pourrait chercher à limiter la durée du conflit.

Plus tôt dans la journée, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar avait également affirmé que son pays ne souhaitait pas une guerre prolongée et qu’il se coordonnait avec les États-Unis pour déterminer le moment opportun pour mettre fin aux combats.