L’Association franco-ukrainienne Côte d’Azur célèbre ses 10 ans d'engagement entre la France et l'Ukraine, marqués par un soutien fort aux familles ukrainiennes. Iryna Podyryako-Bourdelles souligne l'importance des bénévoles et présente le premier Forum franco-ukrainien des innovations municipales, une étape vers une coopération accrue entre les deux pays.

Dix ans de solidarité, d’engagement et de rapprochement entre la France et l’Ukraine. Fondée en 2016, l’Association franco-ukrainienne Côte d’Azur célèbre cette année son dixième anniversaire. À cette occasion, Iryna Podyryako-Bourdelles, consule honoraire d’Ukraine à Nice, a livré un message empreint de reconnaissance, de fierté et d’espoir. Elle revient sur le chemin parcouru par l’association, les épreuves de la guerre, le rôle essentiel des bénévoles et les ambitions pour les prochaines années.

« Une conviction simple : créer des liens durables entre l’Ukraine et la Côte d’Azur »

C’est avec émotion qu’Iryna Podyryako-Bourdelles évoque les débuts de l’Association franco-ukrainienne Côte d’Azur. En 2016, l’AFUCA est née de l’initiative d’un petit groupe de bénévoles, animé par la volonté de rapprocher les communautés française et ukrainienne : « En 2016, l’Association franco-ukrainienne Côte d’Azur est née d’un petit groupe de bénévoles, porté par une conviction simple : créer des liens durables entre l’Ukraine et la Côte d’Azur. »

Dix ans plus tard, le chemin parcouru est considérable. L’association est devenue un point d’appui pour de nombreuses familles ukrainiennes installées dans la région, tout en développant des activités culturelles, sociales et humanitaires.

Dans une interview accordée en août 2026 à Walid Arfush, la consule honoraire était déjà revenue sur l’importance des relations entre les deux pays et sur la nécessité de préserver les liens tissés au fil des années.

« L’AFUCA est devenue bien plus qu’une association »

Dans son message anniversaire, Iryna Podyryako-Bourdelles insiste sur la transformation de l’AFUCA en une communauté active et solidaire, capable d’apporter une aide concrète aux Ukrainiens confrontés à des situations difficiles : « Dix ans plus tard, l’AFUCA est devenue bien plus qu’une association. C’est une communauté active et solidaire. »

L’association accompagne les personnes déplacées d’Ukraine dans leurs démarches administratives, leur intégration et leur quotidien. Elle apporte également un soutien aux enfants et aux familles, tout en faisant découvrir au public français la culture, la langue et la richesse du patrimoine ukrainien. Parallèlement, l’AFUCA poursuit l’envoi d’aide humanitaire vers l’Ukraine, une mission devenue particulièrement importante depuis l’invasion russe à grande échelle de février 2022.

Pour la consule honoraire, cette évolution témoigne avant tout de la force de l’engagement collectif. Derrière chaque action, chaque projet et chaque initiative se trouvent des femmes et des hommes qui consacrent leur temps et leur énergie à la solidarité franco-ukrainienne.

Un hommage appuyé aux bénévoles et aux partenaires

Iryna Podyryako-Bourdelles tient particulièrement à saluer celles et ceux qui ont permis à l’association de se développer depuis sa création. Elle rappelle que ses réalisations reposent sur une mobilisation humaine constante : « Ce chemin n’aurait jamais été possible sans nos bénévoles, notre équipe, nos partenaires et toutes les personnes qui, depuis le début, croient en notre action. Leur énergie, leur générosité et leur solidarité sont le cœur de l’AFUCA. »

Cet hommage occupe une place importante dans son message. Depuis dix ans, les bénévoles assurent une grande partie des activités de l’association, qu’il s’agisse de l’accompagnement des familles, de l’organisation d’événements culturels ou de la mobilisation humanitaire.

L’engagement de l’AFUCA se poursuit aujourd’hui sous la présidence d’Oleg Mazur, dont les ambitions culturelles et humanitaires avaient été présentées dans une interview publiée en novembre 2025.

La guerre en Ukraine, une épreuve qui a bouleversé dix années d’engagement

L’anniversaire de l’AFUCA est également marqué par la guerre qui frappe l’Ukraine. Depuis février 2022, des millions d’Ukrainiens ont été contraints de quitter leur domicile, de se séparer de leurs proches ou de reconstruire leur existence à l’étranger.

Sur la Côte d’Azur, l’association a renforcé son accompagnement des personnes déplacées et poursuivi ses actions de solidarité envers celles restées en Ukraine. Iryna Podyryako-Bourdelles reconnaît le poids de ces épreuves, tout en affirmant sa volonté de continuer à montrer une autre image de son pays : « Ces dix années ont aussi été marquées par des épreuves, notamment par la guerre qui a bouleversé la vie de tant d’Ukrainiens. Mais nous avons choisi de regarder vers l’avenir : parler de l’Ukraine autrement, montrer sa créativité, son courage, ses talents et sa place en Europe. Nous restons forts, unis et tournés vers l’avenir. »

Cette volonté de promouvoir l’Ukraine au-delà de l’actualité militaire constitue l’un des engagements historiques de l’AFUCA. L’association défend la culture ukrainienne, sa langue, ses traditions et ses talents, tout en favorisant les échanges avec la société française.

Un premier Forum franco-ukrainien des innovations municipales organisé à Nice

Pour célébrer cette décennie d’existence, l’AFUCA a également franchi une nouvelle étape en organisant à Nice le premier Forum franco-ukrainien des innovations municipales. Cet événement a permis de renforcer les relations économiques, institutionnelles et humaines entre la France et l’Ukraine, autour de perspectives de coopération et de projets concrets.

Iryna Podyryako-Bourdelles souligne l’importance de cette initiative dans le développement de l’association : « Cette année, pour fêter nos dix ans, nous avons organisé le premier Forum franco-ukrainien des innovations municipales à Nice. Un moment important pour renforcer les liens économiques, institutionnels et humains entre la France et l’Ukraine, et pour construire ensemble des projets concrets. »

L’organisation de ce forum témoigne de l’élargissement des missions de l’AFUCA. Après dix années consacrées à la solidarité, à la culture et à l’accompagnement des familles, l’association contribue également au rapprochement des collectivités et au développement de nouvelles coopérations franco-ukrainiennes.

« Les dix prochaines années seront, nous l’espérons, celles de nouveaux projets »

Malgré les difficultés traversées par l’Ukraine, Iryna Podyryako-Bourdelles souhaite aborder l’avenir avec confiance. Son message anniversaire est aussi un appel à poursuivre le travail engagé depuis 2016 et à renforcer les relations entre les deux pays : « Les dix prochaines années seront, nous l’espérons, celles de nouveaux projets, de nouvelles rencontres et de nouvelles coopérations. Nous continuerons à travailler aux côtés de notre communauté, à faire connaître l’Ukraine en Europe et à défendre les valeurs qui nous unissent : la solidarité, la liberté et l’espoir. »

Ces perspectives rejoignent les convictions qu’elle avait exprimées lors de son interview d’août 2026, notamment sur l’importance de consolider, après la guerre, les liens créés entre la France et l’Ukraine.

L’AFUCA entend ainsi poursuivre l’accompagnement des personnes déplacées, son soutien aux enfants et aux familles, ses actions humanitaires et la promotion de la culture ukrainienne. Le développement de nouveaux partenariats économiques et institutionnels figure également parmi les ambitions portées à l’occasion de cet anniversaire.

« Cette belle aventure ne fait que commencer »

Pour conclure son message, Iryna Podyryako-Bourdelles adresse un dernier remerciement à toutes les personnes qui ont accompagné l’AFUCA depuis ses débuts : « Merci à toutes celles et ceux qui accompagnent l’AFUCA depuis ses débuts. Cette belle aventure ne fait que commencer. »

Derrière ces mots, la consule honoraire rappelle que l’histoire de l’association est avant tout celle d’un engagement humain, né de la volonté de quelques bénévoles et devenu, au fil des années, un véritable mouvement de solidarité.

Dix ans après sa fondation, l’Association franco-ukrainienne Côte d’Azur poursuit son action avec la même ambition : rapprocher la France et l’Ukraine, soutenir les familles, défendre la culture ukrainienne et construire un avenir commun fondé sur la solidarité, la liberté et l’espoir.