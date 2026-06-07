L’armée américaine abat deux drones iraniens au-dessus du détroit d’Ormuz

Les forces armées américaines ont annoncé avoir intercepté et détruit deux drones d’attaque iraniens au-dessus du détroit d’Ormuz, l’un des passages maritimes les plus stratégiques au monde pour le commerce énergétique.

Selon le Commandement central américain (CENTCOM), les deux appareils sans pilote représentaient une menace pour le trafic maritime international circulant dans cette voie navigable reliant le golfe Persique à l’océan Indien.

« Plus tôt dans la journée, les forces américaines au Moyen-Orient ont abattu deux drones d’attaque unidirectionnels iraniens qui menaçaient le trafic maritime international dans le détroit d’Ormuz », a indiqué le CENTCOM dans un communiqué publié sur le réseau social X.

L’armée américaine a ajouté que ses forces restaient déployées dans la région et prêtes à répondre à toute nouvelle menace ou action hostile.

Cet incident intervient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran. Depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre des cibles iraniennes à la fin du mois de février, la région connaît une succession d’attaques et de contre-attaques qui ont accru les inquiétudes concernant la sécurité régionale.

L’Iran a notamment mené des frappes contre Israël et visé des pays accueillant des bases militaires américaines. Les autorités occidentales accusent également Téhéran d’avoir perturbé à plusieurs reprises le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part importante des exportations mondiales de pétrole et de gaz.

Bien qu’un cessez-le-feu ait été instauré entre les différentes parties impliquées dans le conflit, les tensions demeurent élevées et les efforts diplomatiques se poursuivent afin de parvenir à un accord plus large susceptible de stabiliser durablement la région.

L’interception de ces drones souligne la fragilité de la situation sécuritaire dans le Golfe, où toute escalade pourrait avoir des répercussions importantes sur le commerce maritime international et les marchés de l’énergie.