L’Allemagne face à un trou budgétaire colossal : les recettes fiscales s’effondrent sous la pression de la crise

L’Allemagne voit ses perspectives budgétaires se détériorer fortement après la révision à la baisse des prévisions de recettes fiscales pour les prochaines années. Selon le conseil des experts fiscaux allemands, l’État devrait percevoir 87,5 milliards d’euros de moins que prévu entre 2026 et 2030, accentuant la pression sur un gouvernement déjà confronté à de lourds déficits.

Les nouvelles estimations publiées jeudi interviennent dans un contexte économique particulièrement difficile, marqué par le ralentissement de la croissance, l’augmentation du chômage et les conséquences du choc énergétique lié à la guerre autour de l’Iran.

Pour l’année 2026, les experts anticipent désormais des recettes fédérales de 382 milliards d’euros, soit près de 10 milliards d’euros de moins que les projections établies en octobre dernier. Les perspectives pour 2027 ont également été revues en baisse, avec des recettes estimées à environ 395 milliards d’euros.

Cette dégradation fragilise davantage la coalition gouvernementale allemande, déjà sous tension en raison des arbitrages budgétaires complexes à venir. Berlin doit financer des dépenses records dans les domaines de la défense, des infrastructures et du soutien à l’économie, tout en respectant ses engagements budgétaires.

Le ministre des Finances Lars Klingbeil a récemment présenté les grandes orientations financières du gouvernement pour les prochaines années, dans un climat politique devenu plus délicat à mesure que les indicateurs économiques se détériorent.

Les prévisions de croissance de l’économie allemande ont été divisées par deux ces derniers mois, tandis que le nombre de chômeurs a dépassé la barre symbolique des trois millions. Cette situation alimente les inquiétudes sur la capacité de la première économie européenne à retrouver rapidement une trajectoire plus stable.

Face à ces nouvelles contraintes financières, le gouvernement allemand pourrait être contraint de revoir certaines priorités budgétaires ou de chercher de nouvelles sources de financement, alors que les tensions économiques et géopolitiques continuent de peser sur l’ensemble de l’Europe.