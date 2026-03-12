Le dirigeant de North Korea, Kim Jong Un, a visité une usine de munitions et participé à des essais d’armes de poing, selon des images diffusées jeudi par l’agence officielle Korean Central News Agency (KCNA).

Les photos publiées par les médias d’État montrent Kim Jong-un inspectant les installations de production à Pyongyang et testant des pistolets aux côtés d’officiers militaires.

Lors de cette visite, le dirigeant nord-coréen a supervisé la production d’armes légères et appelé à moderniser les procédés de fabrication afin d’augmenter la capacité industrielle de l’usine.

Selon KCNA, il a souligné que l’installation jouait un rôle essentiel dans le renforcement de l’efficacité au combat de l’armée nord-coréenne et a demandé que la production soit développée « de manière visionnaire ».

La fille de Kim, Kim Ju Ae, l’accompagnait lors de cette visite. Des images la montrent participant à un exercice de tir aux côtés de militaires, tous deux vêtus de vestes en cuir noir.

Cette apparition publique intervient alors que le dirigeant nord-coréen multiplie les démonstrations de puissance militaire. Il a récemment supervisé le tir d’essai d’un missile de croisière stratégique depuis un destroyer nouvellement mis en service, selon les médias officiels du pays.