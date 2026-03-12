Un avion de patrouille maritime Boeing P-8 Poseidon de la marine des United States a traversé mercredi le Taiwan Strait dans l’espace aérien international, a annoncé la 7ᵉ flotte américaine.

Selon la marine américaine, ce transit vise à démontrer l’engagement de Washington en faveur d’un Indo-Pacifique « libre et ouvert » et à défendre la liberté de navigation conformément au droit international.

Cette opération intervient alors que le président américain Donald Trump doit effectuer une visite en China plus tard ce mois-ci, dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Pékin sur plusieurs dossiers, notamment Taiwan, les différends commerciaux et les restrictions technologiques.

Les forces navales et aériennes chinoises ont suivi et surveillé l’appareil durant son passage, selon le journal d’État chinois Global Times, qui affirme que l’armée chinoise a « géré efficacement la situation ».

Les États-Unis effectuent régulièrement des opérations navales ou aériennes dans le détroit qui sépare Taïwan de la Chine continentale. Ces missions irritent systématiquement Pékin.

La Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et affirme avoir juridiction sur le détroit. Cette position est contestée par Taïwan et les États-Unis, qui estiment que cette voie maritime constitue un passage international ouvert à la navigation.