Le premier train de passagers reliant la China à la North Korea depuis six ans doit quitter Beijing jeudi, marquant une reprise symbolique des liaisons ferroviaires entre les deux pays.

Le train K27 devrait parcourir le trajet en 24 heures et 41 minutes avant d’arriver à Pyongyang vendredi soir, selon les informations publiées par l’autorité ferroviaire chinoise.

Le convoi passera notamment par la ville frontalière de Dandong, dans le nord-est de la Chine, principal point de passage ferroviaire entre les deux pays.

Cette reprise intervient après une interruption de six ans des liaisons ferroviaires de passagers, et s’inscrit dans une série d’initiatives visant à renforcer les infrastructures transfrontalières et à relancer les échanges bilatéraux.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Pékin considère la Corée du Nord comme un « voisin amical » et estime que la reprise des trains de passagers facilitera les contacts entre les populations des deux pays.

Les autorités chinoises ont également indiqué soutenir un renforcement de la communication entre les gouvernements afin d’améliorer les conditions d’échanges et de déplacements entre les deux États.