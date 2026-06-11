Israël prêt à investir 338 millions de dollars dans les colonies de Cisjordanie, selon une ONG

Le gouvernement israélien devrait examiner jeudi un plan prévoyant l’allocation d’un milliard de shekels, soit environ 338 millions de dollars, pour le développement de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. L’information a été révélée par l’organisation israélienne anti-colonisation Peace Now, qui dénonce une nouvelle accélération de l’expansion des implantations.

Selon l’ONG, ces fonds seraient destinés à la construction de nouvelles colonies ainsi qu’au raccordement de sites existants aux infrastructures essentielles, notamment les routes, les réseaux d’eau et d’autres équipements publics. Le projet serait porté par le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, figure de l’extrême droite israélienne et défenseur de longue date de l’expansion des colonies.

Bezalel Smotrich a à plusieurs reprises affirmé son opposition à la création d’un État palestinien. Il considère le développement des implantations comme un moyen de renforcer la présence israélienne en Cisjordanie et de rendre irréaliste toute future partition territoriale.

D’après le calendrier officiel du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu, les ministres doivent également discuter de l’établissement de plusieurs sites temporaires déjà approuvés dans les territoires occupés. Aucun document officiel n’indique toutefois pour l’instant si le financement évoqué sera effectivement validé lors de cette réunion.

La question des colonies demeure l’un des principaux points de friction du conflit israélo-palestinien. Environ 700 000 colons israéliens vivent aujourd’hui parmi quelque 2,7 millions de Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La communauté internationale considère majoritairement ces implantations comme contraires au droit international, une position rejetée par Israël.

L’annonce de ce projet intervient dans un contexte de tensions persistantes dans les territoires palestiniens. Les critiques estiment qu’une nouvelle expansion des colonies pourrait compliquer davantage les perspectives d’un règlement négocié du conflit et raviver les tensions sur le terrain.