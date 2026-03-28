Inondations en Russie : état d’urgence décrété au Daghestan, plus de 327 000 habitants plongés dans le noir

Les autorités russes ont décrété l’état d’urgence dans la capitale du Daghestan, Makhatchkala, après de violentes intempéries ayant provoqué d’importantes inondations et des coupures massives d’électricité dans cette région du sud du pays.

Selon les autorités locales, les services d’urgence ont été placés en alerte maximale afin de faire face à l’ampleur de la catastrophe. « Des efforts sont en cours pour gérer les conséquences et une assistance sera fournie aux résidents touchés », a indiqué l’administration municipale sur Telegram.

Le ministère régional des situations d’urgence a précisé que plus de 327 000 personnes restaient privées d’électricité à la mi-journée. Au total, 283 localités sont affectées, dont près de 90 000 enfants, illustrant l’ampleur de la crise provoquée par ces conditions météorologiques extrêmes.

Les fortes pluies ont submergé de nombreuses zones, endommageant les infrastructures et perturbant les services essentiels. Les autorités s’efforcent de rétablir l’électricité et de venir en aide aux populations sinistrées, alors que la situation demeure critique dans plusieurs secteurs.

Le chef de la région, Sergueï Melikov, a reconnu que les autorités s’étaient préparées à une dégradation des conditions météorologiques, mais que la réalité avait « dépassé même les prévisions les plus pessimistes ».

Cette catastrophe met en lumière la vulnérabilité de certaines régions face aux événements climatiques extrêmes. Alors que les opérations de secours se poursuivent, les autorités redoutent de nouvelles perturbations si les intempéries persistent dans les prochains jours.