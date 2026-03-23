Inde : le plus grand embouteilleur de Coca-Cola envisage des hausses de prix sur fond de tensions au Moyen-Orient

SLMG Beverages, principal embouteilleur de Coca-Cola en Inde, a indiqué qu’il pourrait augmenter certains de ses prix si la hausse des coûts liée à la guerre au Moyen-Orient se poursuit.

L’entreprise évoque notamment une augmentation du coût des matériaux d’emballage, impactés par les perturbations sur les marchés de l’énergie et des matières premières, conséquence directe du conflit régional.

Face à cette pression, SLMG envisage des hausses de prix ciblées plutôt qu’une augmentation généralisée, afin de limiter l’impact sur la demande tout en préservant ses marges.

Le groupe poursuit néanmoins ses ambitions de croissance en Inde, avec des projets d’expansion industrielle, notamment dans les États clés de l’Uttar Pradesh et du Bihar.

Cette situation illustre les répercussions globales du conflit au Moyen-Orient, qui affecte bien au-delà du secteur énergétique des chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris dans l’industrie agroalimentaire.

Pour les consommateurs, ces tensions pourraient se traduire à court terme par une augmentation du prix de certains produits du quotidien.

Les entreprises du secteur restent ainsi confrontées à un équilibre délicat entre maintien de la compétitivité et absorption de coûts en forte hausse.