États-Unis : Elon Musk propose de payer les agents de la TSA en pleine crise budgétaire

Elon Musk a proposé de prendre en charge les salaires des agents de la sécurité aéroportuaire américaine (TSA), confrontés à une nouvelle période de non-paiement liée à une impasse budgétaire à Washington.

Le milliardaire a annoncé cette initiative sur sa plateforme X, affirmant vouloir atténuer les conséquences du blocage du financement fédéral, qui dure depuis plusieurs semaines et affecte directement des dizaines de milliers d’employés.

Environ 50 000 agents de la Transportation Security Administration continuent de travailler malgré l’absence de rémunération complète, sous peine de perturber gravement le fonctionnement des aéroports américains.

Cette situation a déjà entraîné une hausse des absences et des files d’attente de plusieurs heures dans certains grands hubs, alors que les voyageurs subissent les effets de cette crise.

La proposition de Musk intervient dans un contexte de tensions politiques autour du financement du Département de la Sécurité intérieure, dont dépend la TSA.

Ni les autorités fédérales ni les représentants d’Elon Musk n’ont pour l’instant réagi officiellement à cette offre, dont les modalités restent floues.

Cette initiative soulève également des questions inédites sur le rôle que pourraient jouer des acteurs privés dans le financement temporaire de services publics essentiels en période de crise.

Elle illustre enfin l’ampleur des perturbations provoquées par l’impasse budgétaire, qui continue de peser sur le quotidien des Américains, notamment dans les transports aériens.