Climat : l’ONU confirme une décennie record de chaleur et tire la sonnette d’alarme

Les années 2015 à 2025 constituent la décennie la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1850, a confirmé l’Organisation météorologique mondiale (OMM), agence des Nations unies.

Selon son dernier rapport sur l’état du climat mondial, les onze années les plus récentes sont toutes les plus chaudes jamais observées, illustrant une accélération nette du réchauffement climatique.

L’année 2025 se classe parmi les trois plus chaudes de l’histoire, avec une température moyenne d’environ 1,43°C au-dessus des niveaux préindustriels. Elle arrive juste derrière 2024, qui détient le record avec environ 1,55°C de réchauffement.

Ces niveaux se rapprochent dangereusement du seuil de 1,5°C fixé par l’Accord de Paris, au-delà duquel les conséquences climatiques pourraient devenir beaucoup plus graves et difficiles à contenir.

Le rapport met également en évidence une fonte importante des glaciers, avec des pertes de masse parmi les plus élevées jamais enregistrées, notamment en Islande et en Amérique du Nord.

Face à cette situation, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a lancé une alerte sévère, estimant que « tous les indicateurs climatiques sont au rouge » et que la planète est poussée au-delà de ses limites.

Ces données renforcent l’urgence d’une action mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors que les effets du réchauffement se font déjà sentir à travers des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.

Dans ce contexte, les engagements internationaux apparaissent plus cruciaux que jamais pour tenter de limiter l’ampleur de la crise climatique.