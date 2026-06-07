Han Seong-sook en passe de devenir la première femme Première ministre sud-coréenne depuis vingt ans

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a nommé Han Seong-sook au poste de Première ministre, une décision qui pourrait marquer une étape historique pour la Corée du Sud.

Si sa nomination est approuvée par le Parlement, Han Seong-sook deviendra la première femme à occuper cette fonction depuis deux décennies.

Actuelle ministre chargée des petites et moyennes entreprises et des start-ups, Han est également connue pour avoir dirigé auparavant Naver, l’un des principaux groupes technologiques sud-coréens. Son expérience dans le secteur numérique a été mise en avant par la présidence pour justifier ce choix.

Selon le chef de cabinet présidentiel, Han devrait jouer un rôle important dans la stratégie nationale visant à accélérer le développement de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Le gouvernement espère s’appuyer sur son expérience pour renforcer la compétitivité du pays dans les secteurs innovants.

La présidence estime également qu’elle pourra contribuer à transformer la croissance économique portée par les exportations et l’industrie des semi-conducteurs en une croissance plus inclusive, bénéficiant davantage aux petites entreprises et aux entrepreneurs.

En Corée du Sud, le Premier ministre exerce principalement des fonctions administratives et de coordination gouvernementale dans le cadre d’un système présidentiel où l’essentiel du pouvoir exécutif est détenu par le chef de l’État.

Cette nomination intervient alors que Séoul cherche à renforcer sa position dans la compétition mondiale autour de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et des technologies avancées.