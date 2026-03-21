Haïti : le Tchad prêt à envoyer 800 agents pour renforcer la lutte contre les gangs

Le Tchad prévoit de déployer 800 policiers et gendarmes en Haïti dans le cadre d’une force internationale destinée à soutenir les autorités locales face à la montée en puissance des gangs armés, selon un haut responsable de la police tchadienne.

Ce contingent devrait être envoyé dans le courant de l’année, avec une arrivée envisagée d’ici juin. Les forces tchadiennes bénéficieront au préalable d’une formation dispensée par des partenaires européens et américains, a précisé la source, qui s’exprimait sous couvert d’anonymat.

Cette initiative s’inscrit dans un effort international plus large visant à stabiliser Haïti, où la violence des gangs a plongé le pays dans une crise sécuritaire majeure. Les autorités haïtiennes peinent à reprendre le contrôle de certaines zones, notamment dans la capitale Port-au-Prince.

Selon le ministre dominicain des Affaires étrangères, Roberto Alvarez, la force internationale soutenue par l’ONU pourrait atteindre un effectif total de 5 500 membres d’ici octobre. Dans le même temps, les policiers kényans déjà déployés devraient être progressivement retirés.

Des divergences subsistent toutefois concernant l’entraînement des forces tchadiennes. Alors que certaines sources évoquent une formation aux États-Unis, un porte-parole du département d’État américain a démenti cette information.

Le déploiement tchadien illustre l’implication croissante de pays africains dans les opérations de maintien de la paix à l’international. Il témoigne également de l’urgence de la situation en Haïti, où la communauté internationale cherche des solutions face à une insécurité persistante.

Si ce renfort est confirmé, il pourrait constituer un soutien important pour les forces locales, mais son efficacité dépendra de la coordination internationale et de l’évolution du contexte sécuritaire sur le terrain.