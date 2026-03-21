Crise du kérosène : la guerre en Iran fait flamber les prix et menace le trafic aérien en Afrique

La flambée des prix du kérosène, provoquée par la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, met sous pression les compagnies aériennes, particulièrement en Afrique, où l’approvisionnement en carburant dépend fortement du détroit d’Ormuz, aujourd’hui perturbé.

Depuis le début du conflit fin février, le transport de pétrole et de produits raffinés depuis le Moyen-Orient a été fortement ralenti, en raison de la fermeture de ce passage stratégique. Cette situation a retiré du marché environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Le continent africain est particulièrement exposé à ces perturbations. Selon S&P Global, près de 70 % des importations de kérosène en Afrique transitent par le détroit d’Ormuz, ce qui rend la région vulnérable aux fluctuations des prix et aux pénuries.

Face à cette situation, les compagnies aériennes doivent composer avec des coûts extrêmement volatils. Certaines commencent déjà à répercuter ces hausses sur les passagers via des surtaxes, tandis que d’autres tentent de s’adapter à un marché devenu imprévisible.

« Quand vous arriverez, le prix aura changé », a résumé Jannie de Klerk, responsable d’une compagnie sud-africaine, décrivant un contexte où les tarifs du carburant peuvent varier rapidement d’un aéroport à l’autre.

Cette instabilité complique la planification des vols et menace la rentabilité du secteur aérien, notamment pour les opérateurs régionaux. Elle pourrait également entraîner une hausse généralisée du prix des billets, affectant directement les voyageurs.

Au-delà du transport aérien, cette crise illustre l’impact global du conflit sur les chaînes d’approvisionnement énergétiques. Elle met en lumière la dépendance de nombreuses régions aux routes maritimes stratégiques, dont la perturbation peut avoir des conséquences immédiates sur l’économie mondiale.