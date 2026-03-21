Escalade militaire : l’Iran affirme avoir visé une base américano-britannique dans l’océan Indien

L’Iran a affirmé avoir tiré des missiles balistiques en direction de la base militaire américano-britannique de Diego Garcia, dans l’océan Indien, marquant une nouvelle étape dans l’escalade des tensions militaires dans la région.

Selon l’agence de presse semi-officielle Mehr, deux missiles ont été lancés vers cette installation stratégique. L’information fait écho à des révélations du Wall Street Journal, qui indiquait également que des missiles de portée intermédiaire avaient été tirés, sans toutefois atteindre leur cible.

Dans sa communication, l’agence iranienne a présenté cette opération comme un signal de la capacité militaire du pays, affirmant qu’elle démontrait que la portée des missiles iraniens dépassait les estimations de ses adversaires.

Aucune confirmation officielle n’a été apportée dans l’immédiat par les États-Unis ou le Royaume-Uni concernant ces tirs ou leurs éventuelles conséquences. L’absence d’impact signalé pourrait suggérer que les projectiles n’ont pas atteint leur objectif.

Cet épisode intervient dans un contexte de conflit élargi impliquant l’Iran, les États-Unis et leurs alliés, avec des tensions déjà élevées dans le Golfe et au Moyen-Orient. Les frappes et contre-frappes se multiplient, alimentant les craintes d’une escalade plus large.

Le ciblage présumé de Diego Garcia, une base stratégique pour les opérations militaires occidentales dans la région, souligne la portée géographique croissante des affrontements et le risque d’extension du conflit à de nouvelles zones.