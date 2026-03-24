Guerre en Iran : Trump aurait validé l’opération après des échanges avec Netanyahu

Le président américain Donald Trump aurait donné son feu vert à l’opération militaire contre l’Iran après des discussions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon plusieurs sources citées par Reuters.

D’après ces informations, Netanyahu aurait mené, en amont du conflit, une campagne active pour convaincre Washington de frapper l’Iran, allant jusqu’à évoquer l’idée d’une opération conjointe visant le guide suprême iranien Ali Khamenei.

Si aucune preuve ne permet d’affirmer que ces pressions ont été déterminantes dans la décision finale, elles illustrent l’intensité des échanges entre les deux alliés dans la préparation de l’intervention.

Le feu vert américain serait intervenu après une conversation directe entre les deux dirigeants, marquant une étape clé dans le déclenchement des hostilités.

Par ailleurs, le secrétaire d’État américain Marco Rubio aurait averti des parlementaires, quelques jours avant les frappes, que les États-Unis risquaient fortement d’être entraînés dans le conflit.

Ces révélations mettent en lumière les coulisses diplomatiques et politiques ayant précédé l’escalade militaire, dans un contexte de tensions déjà élevées au Moyen-Orient.

Elles soulignent également le rôle central des relations entre Washington et Tel-Aviv dans la gestion des crises régionales, alors que le conflit continue de susciter des inquiétudes à l’échelle internationale.