L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), organe de surveillance nucléaire de l’ONU, a déclaré samedi n’avoir constaté aucun « impact radiologique » à la suite des attaques menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ni après les frappes de représailles signalées dans d’autres pays de la région.

Dans un message publié sur le réseau social X, l’agence basée à Vienne a indiqué suivre de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient. « L’AIEA suit de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient et appelle à la retenue afin d’éviter tout risque nucléaire pour les populations de la région », a-t-elle précisé.

L’organisation a ajouté être en contact permanent avec les pays concernés et a souligné que, jusqu’à présent, aucun effet radiologique n’avait été détecté. Elle n’a toutefois pas précisé si des sites nucléaires iraniens avaient été directement visés par les frappes.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte escalade militaire entre l’Iran, les États-Unis et Israël, qui alimente les craintes d’un élargissement du conflit et de potentielles conséquences sur la sécurité nucléaire régionale.

L’absence d’impact radiologique constaté par l’agence onusienne constitue pour l’heure un élément rassurant, alors que la communauté internationale appelle à la désescalade afin d’éviter toute détérioration supplémentaire de la situation.