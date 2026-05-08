Explosion des ventes de voitures hybrides aux États-Unis : la flambée du carburant change les habitudes des automobilistes

Les ventes de véhicules hybrides connaissent une forte accélération aux États-Unis, portées par la hausse des prix de l’essence depuis le début du conflit impliquant l’Iran. Selon les données rapportées par Reuters, les ventes de modèles hybrides ont bondi de 37 % ces derniers mois.

Cette progression marque un changement notable dans les comportements des consommateurs américains, traditionnellement attachés aux véhicules plus gourmands en carburant. Face à la hausse du coût de l’essence, de nombreux acheteurs se tournent désormais vers des modèles capables de réduire leur consommation sans abandonner totalement les moteurs thermiques.

Les véhicules électriques, eux, continuent de progresser plus lentement sur le marché américain malgré la flambée des prix du carburant. Cette situation contraste avec l’Europe, où les ventes de voitures électriques poursuivent une croissance beaucoup plus rapide.

Parmi les modèles qui attirent particulièrement l’attention figure la Honda Civic Hybrid, récemment récompensée lors du Salon automobile de Detroit. Les constructeurs misent de plus en plus sur les hybrides comme solution intermédiaire entre les moteurs classiques et l’électrique.

Malgré la hausse des prix à la pompe, les ventes de pick-up restent également solides aux États-Unis. Les constructeurs automobiles continuent d’attirer les acheteurs grâce à des rabais et des offres de financement avantageuses, même pour des véhicules fortement consommateurs de carburant.

Le conflit au Moyen-Orient et les tensions sur les marchés pétroliers mondiaux alimentent les inquiétudes des consommateurs américains, qui redoutent une hausse durable du coût de l’énergie dans les prochains mois.

Cette évolution du marché pourrait pousser les constructeurs automobiles à accélérer leurs investissements dans les technologies hybrides, considérées par beaucoup comme une alternative plus accessible et rassurante pour les conducteurs encore hésitants face au tout électrique.