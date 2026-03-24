États-Unis : l’administration Trump ouvre de nouvelles enquêtes contre Harvard

L’administration du président Donald Trump a lancé deux nouvelles enquêtes contre l’université Harvard, accentuant la pression sur l’un des établissements les plus prestigieux des États-Unis.

Le ministère de l’Éducation, via son bureau des droits civiques, examine des accusations selon lesquelles l’université aurait continué à discriminer des étudiants en fonction de leur origine raciale, en violation du droit fédéral.

Ces investigations portent notamment sur les pratiques d’admission de Harvard, dans le sillage de la décision de la Cour suprême de 2023 ayant mis fin à la discrimination positive dans l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, les autorités américaines s’intéressent également à des allégations d’antisémitisme sur le campus, dans un contexte où plusieurs universités ont été critiquées pour leur gestion des tensions entre étudiants.

Des rapports internes publiés l’an dernier avaient déjà mis en évidence des cas de harcèlement et de discrimination visant à la fois des étudiants juifs et musulmans.

Harvard a réagi en affirmant respecter strictement la loi et en réitérant son engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination.

Cette nouvelle offensive s’inscrit dans une stratégie plus large de l’administration Trump visant les grandes universités américaines, accusées par certains responsables politiques de dérives idéologiques.

Elle pourrait relancer le débat sur la liberté académique et les politiques de diversité dans l’enseignement supérieur aux États-Unis.