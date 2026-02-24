Des étudiants iraniens manifestent pour le troisième jour malgré la pression américaine

Des étudiants iraniens ont manifesté lundi pour la troisième journée consécutive, défiant les autorités plusieurs semaines après une répression massive de précédentes manifestations qui, selon des groupes de défense des droits humains, ont fait des milliers de morts.

Selon les médias d’État, des slogans antigouvernementaux ont été scandés à l’Université de Téhéran, tandis que des drapeaux ont été brûlés à l’université Al-Zahra, établissement réservé aux femmes. Des échauffourées auraient également éclaté à l’université Amir Kabir, toutes situées dans la capitale.

Ces mobilisations interviennent dans un climat particulièrement tendu, alors que les États-Unis envisagent d’éventuelles frappes aériennes contre la République islamique dans le cadre de tensions croissantes liées au programme nucléaire iranien.

Les autorités iraniennes n’ont pas fourni de bilan officiel concernant ces nouvelles manifestations. Lors des précédents troubles, l’accès à Internet avait été restreint et les communications perturbées, compliquant la vérification indépendante des événements.

La reprise des rassemblements universitaires rappelle le rôle central des étudiants dans les mouvements de contestation en Iran, à un moment où la pression internationale et les tensions régionales accentuent l’instabilité politique interne.