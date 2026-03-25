Défense : la Pologne mise sur le plan européen tout en explorant d’autres financements

La Pologne entend s’appuyer en priorité sur le programme de financement de la défense de l’Union européenne, tout en participant à des groupes de travail visant à étudier d’autres options, a indiqué le ministre des Finances Andrzej Domanski.

Varsovie considère le programme SAFE (Action de sécurité pour l’Europe) comme un outil central, offrant des conditions de financement avantageuses pour renforcer ses capacités militaires.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de tensions accrues en Europe de l’Est, où la Pologne cherche à consolider sa sécurité face aux menaces régionales.

Parallèlement, le gouvernement polonais prend part à des discussions techniques sur d’autres mécanismes de financement, afin de diversifier ses sources et d’accélérer ses investissements dans la défense.

Cette double approche reflète la volonté de Varsovie de ne pas dépendre d’un seul dispositif européen, tout en restant pleinement engagée dans les initiatives communes de l’UE.

Elle souligne également l’importance croissante des questions de défense au sein de l’Union, dans un environnement géopolitique marqué par l’instabilité.

La Pologne se positionne ainsi comme un acteur clé du renforcement militaire européen, tout en cherchant à optimiser ses moyens financiers pour répondre aux défis sécuritaires.