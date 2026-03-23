Corée du Nord : Kim Jong-un reconduit à la tête de l’État, dans un contexte de durcissement politique

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été reconduit à son poste de président de la Commission des affaires d’État, la plus haute fonction du pays, à l’issue de la première session de la nouvelle Assemblée populaire suprême, selon l’agence officielle KCNA.

Cette reconduction s’inscrit dans la continuité du pouvoir du leader nord-coréen, déjà réélu récemment secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée lors de son congrès. L’Assemblée, qui entérine généralement les décisions du parti, doit désormais traduire ces orientations en cadre législatif.

La session parlementaire porte notamment sur des amendements à la constitution ainsi que sur la mise en œuvre du nouveau plan économique quinquennal annoncé en février.

L’attention des observateurs se concentre également sur une possible révision constitutionnelle visant à formaliser la doctrine des « deux États hostiles », marquant une rupture avec la politique historique de réunification pacifique avec la Corée du Sud.

Ce tournant stratégique reflète un durcissement des relations intercoréennes, Pyongyang considérant désormais officiellement Séoul comme un adversaire.

Par ailleurs, l’absence remarquée de Kim Yo Jong, sœur influente du dirigeant, de la liste des membres de la Commission des affaires d’État suscite des interrogations. Les autorités sud-coréennes ont indiqué analyser cette évolution, même si des experts estiment qu’elle ne traduit pas nécessairement une perte d’influence au sein du régime.

Dans ce contexte, la reconduction de Kim Jong-un confirme la stabilité apparente du pouvoir nord-coréen, tout en soulignant une orientation politique de plus en plus ferme sur les plans interne et régional.