Bénin : un candidat promet de renforcer la sécurité face à la menace djihadiste

Le candidat du parti au pouvoir à l’élection présidentielle au Bénin, Romuald Wadagni, a annoncé vouloir créer de nouvelles forces de police municipales pour faire face à la montée des attaques djihadistes dans le nord du pays.

Actuel ministre des Finances et favori du scrutin prévu le 12 avril, Wadagni a placé la sécurité au cœur de son programme, alors que les violences liées aux groupes armés venus du Sahel se multiplient dans les zones frontalières.

Son projet prévoit la mise en place d’unités locales de sécurité dans les villes du nord, afin de renforcer la présence des forces de l’ordre et d’améliorer la capacité de réaction face aux incursions armées.

Le Bénin, longtemps épargné par les violences djihadistes, est confronté depuis plusieurs années à une extension de l’insécurité en provenance des pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger.

Ces attaques ciblent régulièrement les forces de sécurité et certaines localités frontalières, mettant sous pression les autorités béninoises.

Le futur président, quel qu’il soit, devra faire face à ce défi sécuritaire majeur, dans un contexte régional marqué par l’instabilité persistante au Sahel.

La proposition de Wadagni illustre la volonté du pouvoir en place de renforcer le maillage sécuritaire du territoire, tout en répondant aux inquiétudes croissantes de la population face à la menace djihadiste.