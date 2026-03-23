Italie : Giorgia Meloni battue lors d’un référendum clé sur la justice

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a subi un revers politique majeur après le rejet par référendum de sa réforme du système judiciaire, un projet central de son programme.

Selon les résultats quasi définitifs, le camp du « non » l’a emporté avec environ 54 % des voix, contre 46 % pour les partisans de la réforme. Cette dernière visait notamment à modifier la Constitution et à réorganiser un système judiciaire réputé très indépendant.

La participation, proche de 60 %, s’est révélée plus élevée que prévu, témoignant de l’importance du scrutin et de la forte mobilisation des électeurs autour de cette réforme controversée.

Malgré cette défaite, Giorgia Meloni a affirmé qu’elle ne démissionnerait pas, déclarant respecter le verdict des urnes tout en regrettant une « occasion manquée » de moderniser le pays.

Ce résultat constitue le premier revers significatif pour la cheffe du gouvernement depuis son arrivée au pouvoir et pourrait fragiliser sa coalition à l’approche des prochaines échéances électorales.

L’opposition de centre-gauche, qui soutenait le rejet de la réforme, voit dans ce vote une opportunité de renforcer ses alliances et de relancer sa dynamique politique.

Le scrutin a également ravivé les tensions entre le gouvernement et les magistrats, dont certains ont célébré publiquement la victoire du « non », illustrant la profondeur des divisions autour de la réforme.

Ce vote marque ainsi un tournant dans la vie politique italienne, avec des conséquences potentielles sur l’équilibre des forces à court terme.