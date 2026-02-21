Bad Bunny prêt à consolider sa popularité au Brésil avec ses premiers concerts

La superstar portoricaine Bad Bunny donne cette semaine ses tout premiers concerts au Brésil, un marché réputé difficile pour les artistes étrangers en raison de la forte préférence du public pour la musique nationale.

Si l’artiste domine depuis plusieurs années les classements mondiaux et figure parmi les musiciens les plus écoutés en streaming, son succès au Brésil est resté plus limité. Selon les données de Spotify pour 2025, les artistes les plus écoutés dans le pays sont tous brésiliens, reflet d’un marché où environ 75 % de la consommation musicale concerne des productions locales.

Un tournant semble toutefois s’être amorcé avec la sortie de son album primé aux Grammy Awards, Debí Tirar Más Fotos. L’engouement a été renforcé par sa prestation au Super Bowl, qui a entraîné une hausse significative de ses écoutes au Brésil dans les jours suivants.

Prévu initialement pour une seule date à l’Allianz Parque de São Paulo, le concert a rapidement affiché complet, poussant l’artiste à ajouter une seconde représentation, également à guichets fermés. Des files d’attente se sont formées plusieurs heures avant l’ouverture des portes, avec des fans venus de différentes régions du Brésil mais aussi d’autres pays d’Amérique latine.

Des observateurs estiment que l’artiste a réussi à dépasser certains préjugés persistants au Brésil à l’égard de la musique hispanophone, parfois associée à des stéréotypes culturels. Ses chansons sont désormais diffusées largement dans les soirées et événements musicaux, y compris en dehors des cercles spécialisés dans la musique latine.

Contrairement à d’autres artistes latino-américains comme Shakira ou Ricky Martin, qui ont enregistré en anglais pour élargir leur audience, Bad Bunny a conservé une production presque exclusivement en espagnol. Pour certains fans, ce choix renforce son image d’authenticité et d’affirmation culturelle.

Ces premiers concerts au Brésil interviennent à un moment clé de sa carrière et pourraient marquer une étape importante dans son implantation durable dans le plus grand marché musical d’Amérique latine.