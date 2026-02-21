Des explosions contrôlées pour récupérer les victimes d’une avalanche en Californie

Les autorités californiennes ont déclenché des explosions contrôlées dans la Sierra Nevada afin de sécuriser la zone où une avalanche a coûté la vie à huit personnes cette semaine. L’objectif est de provoquer volontairement la chute de plaques de neige instables pour permettre aux équipes de secours d’accéder au site en toute sécurité.

La coulée s’est produite près de Castle Peak, au nord-ouest du lac Tahoe, alors qu’un groupe de 15 skieurs effectuait une excursion de plusieurs jours en terrain isolé. Une neuvième personne reste portée disparue. Les conditions météorologiques difficiles et le risque de nouvelles avalanches ont ralenti les opérations de récupération.

Le bureau du shérif du comté de Nevada et une agence californienne chargée de la sécurité au travail ont ouvert des enquêtes. Les autorités examinent notamment si une éventuelle négligence a pu jouer un rôle, en particulier concernant le maintien de l’expédition malgré l’intensification des alertes météo.

L’excursion était encadrée par Blackbird Mountain Guides. L’entreprise a indiqué que ses guides étaient formés au ski hors-piste et certifiés en matière de sécurité en avalanche. Son fondateur a déclaré qu’il était encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les circonstances exactes du drame.

Cette avalanche est la plus meurtrière aux États-Unis depuis 1981, lorsqu’un glissement de neige avait fait 11 morts sur le mont Rainier. Les autorités poursuivent leurs efforts pour récupérer les corps et déterminer les responsabilités éventuelles, alors que la région reste exposée à un manteau neigeux instable.