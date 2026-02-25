Après 17 ans de rupture, la Bolivie rétablit sa coopération avec la DEA américaine

La Bolivie a repris sa coopération opérationnelle avec la DEA, l’agence américaine de lutte contre la drogue, après une interruption de 17 ans. Le gouvernement bolivien a indiqué que cette décision s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie multinationale élargie visant à lutter contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants.

Ce retour marque un réalignement sécuritaire significatif avec les États-Unis. Le président centriste Rodrigo Paz a entrepris de rouvrir les canaux diplomatiques avec Washington, mettant fin à près de deux décennies de relations tendues entre les deux pays.

Le ministre de l’Intérieur, Marco Oviedo, a confirmé que des agents de la DEA travaillent de nouveau aux côtés des autorités boliviennes. Cette décision annule de fait l’expulsion prononcée en 2008 par l’ancien président Evo Morales, dont l’administration de gauche avait mis un terme aux opérations conjointes de lutte contre les stupéfiants.

À l’époque, le gouvernement Morales accusait la DEA d’ingérence dans les affaires intérieures du pays, ce qui avait conduit à une rupture durable de la coopération bilatérale en matière de sécurité. Le rétablissement de cette collaboration représente donc un tournant politique et stratégique pour La Paz.

Selon Marco Oviedo, cette reprise de la coopération illustre la volonté des autorités boliviennes de renforcer la coordination internationale face aux réseaux de narcotrafic, dans un contexte régional marqué par l’expansion des organisations criminelles transnationales.