Moscou accuse Kiev de viser l’arme nucléaire avec l’aide de Londres et Paris, l’Ukraine dénonce un « mensonge absurde »

La Russie a accusé mardi l’Ukraine de chercher à se doter de l’arme nucléaire avec l’appui du Royaume-Uni et de la France, une affirmation immédiatement rejetée par Kiev, qui l’a qualifiée de « mensonge absurde ». Cette nouvelle passe d’armes intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Moscou et les capitales occidentales.

Selon les autorités russes, l’Ukraine tenterait d’obtenir des capacités nucléaires avec l’aide de Londres et de Paris. Aucune preuve n’a été rendue publique pour étayer ces accusations. Du côté ukrainien, les responsables ont catégoriquement démenti toute intention de relancer un programme nucléaire militaire.

En France, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dénoncé une « désinformation flagrante ». Au Royaume-Uni, un porte-parole du Premier ministre Keir Starmer a également rejeté ces allégations, affirmant qu’elles étaient « totalement fausses ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà critiqué par le passé la décision prise par Kiev dans les années 1990 de renoncer à l’arsenal nucléaire hérité de l’Union soviétique, estimant que l’Ukraine n’avait pas obtenu en échange des garanties de sécurité suffisantes et contraignantes. Toutefois, les autorités ukrainiennes ont répété qu’elles ne cherchaient pas à acquérir à nouveau l’arme nucléaire et qu’elles respectaient l’ensemble des traités internationaux en vigueur.

Ces accusations russes interviennent alors que les relations entre Moscou et les pays occidentaux restent extrêmement tendues, sur fond de conflit prolongé en Ukraine et de confrontations diplomatiques répétées.