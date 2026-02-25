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Washington veut stabiliser ses liens avec Pékin, mais affiche une profonde méfiance avant la visite de Trump

25 février 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Washington veut stabiliser ses liens avec Pékin, mais affiche une profonde méfiance avant la visite de Trump (AP)
Washington veut stabiliser ses liens avec Pékin, mais affiche une profonde méfiance avant la visite de Trump (AP)

L’administration de Donald Trump souhaite entretenir des relations stables avec la Chine, tout en affirmant ne pas lui faire confiance. Cette position a été exprimée mardi par un haut responsable du département d’État lors d’une audition au Congrès, à l’approche d’un déplacement présidentiel très attendu à Pékin.

Jacob Helberg, sous-secrétaire d’État chargé des Affaires économiques, a déclaré devant les parlementaires que Washington cherchait à instaurer une relation plus prévisible avec la Chine. Il a toutefois souligné que cette volonté ne signifiait pas que les États-Unis accordaient leur confiance à Pékin.

Ces propos interviennent alors que Donald Trump doit se rendre en Chine dans les prochaines semaines pour y rencontrer le président chinois Xi Jinping. Cette visite s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre les deux puissances, marquées par des différends économiques, technologiques et géopolitiques.

L’audition au Congrès a mis en lumière l’équilibre délicat que tente de maintenir l’administration américaine : stabiliser les relations bilatérales tout en restant vigilante face aux intentions et aux actions de la Chine. Les échanges entre Washington et Pékin demeurent au cœur des enjeux stratégiques mondiaux.

À l’approche de la rencontre entre les deux chefs d’État, les déclarations de Jacob Helberg illustrent la ligne adoptée par l’exécutif américain : recherche d’un cadre de coopération pragmatique, mais sans relâchement sur les questions de confiance et de sécurité nationale.

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