Retour au calme mais froid piquant : le soleil revient avant une nouvelle dégradation

Après les pluies de la veille, l’anticyclone des Açores fait un retour temporaire ce dimanche, apportant un temps globalement sec sur une grande partie du pays. Mais cette accalmie s’accompagne d’un net refroidissement matinal, avec des gelées fréquentes et parfois marquées dans de nombreuses régions.

Dès le matin, le contraste est saisissant. Si le temps reste calme sur une large moitié du territoire, le froid domine avec des températures souvent comprises entre -3 et 3°C. Dans le sud, le vent souffle avec force : mistral et tramontane atteignent localement les 100 km/h, donnant une impression quasi hivernale. Sur les reliefs, quelques flocons sont encore observés dès 500 mètres entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes.

L’après-midi, le temps reste sec sur l’ensemble du pays, avec un ciel souvent lumineux malgré quelques voiles nuageux au nord à l’approche d’une nouvelle perturbation. Le sud-est profite d’un ensoleillement généreux mais reste balayé par un vent encore soutenu. Les températures peinent à grimper, oscillant entre 9 et 13°C, jusqu’à 16°C près de la Méditerranée.

En soirée, le calme domine toujours, avec un vent qui commence à faiblir dans le sud. Mais au nord, le ciel se charge progressivement et un flux de sud-ouest s’installe, annonçant le retour des pluies dès la nuit et le début de semaine.