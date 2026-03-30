Pluie, vent et fraîcheur : une perturbation traverse la France ce lundi

Le temps se dégrade nettement ce lundi avec le passage d’une perturbation active qui balaie une large partie du pays du nord au sud. Pluies, averses et vent marquent cette journée, dans une ambiance globalement fraîche pour la saison. Seules les régions méditerranéennes conservent un peu de répit en début de journée avant un net renforcement du vent en soirée.

Dès le matin, les pluies s’étendent du sud-ouest jusqu’au nord-est, accompagnées de rafales atteignant 60 km/h. Sur le nord du pays, les précipitations laissent place à un ciel variable avec des giboulées, notamment près de la Manche. Plus au sud et à l’est, l’air reste froid avec de faibles gelées au lever du jour, avant l’arrivée progressive de nouvelles pluies en cours de matinée.

L’après-midi, la perturbation continue sa progression avec des pluies persistantes du sud-ouest au centre-est, accompagnées de neige en montagne dès 800 à 1200 mètres selon les massifs. Au nord, le temps reste instable avec des averses éparses, tandis que des éclaircies apparaissent vers l’ouest. Les températures restent modestes, comprises entre 9 et 14°C, avec un ressenti plus frais sous l’effet du vent et de l’humidité.

En fin de journée, le vent se renforce nettement près de la Méditerranée, avec un mistral et une tramontane atteignant localement les 100 km/h. Cette nouvelle séquence perturbée confirme un début de semaine agité, marqué par une météo changeante et encore bien fraîche.