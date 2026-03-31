Grisaille, vent et fraîcheur : une journée encore bien maussade sur une grande partie du pays

Le temps reste dominé par un flux de nord-ouest frais et humide, maintenant une ambiance souvent nuageuse sur une large partie du territoire. Quelques averses circulent encore, tandis que le vent souffle fort près de la Méditerranée. Les températures, quant à elles, restent légèrement en dessous des normales de saison.

Dès le matin, le ciel est très nuageux sur une grande moitié nord avec quelques bruines ou faibles pluies. Le sud-est profite d’éclaircies plus franches, mais au prix d’un vent soutenu avec mistral et tramontane atteignant déjà 90 à 100 km/h. Sur les Pyrénées, le ciel reste bouché avec des chutes de neige dès 1000 mètres. Les températures sont fraîches, comprises entre 3 et 8°C au nord et jusqu’à 12°C près de la Méditerranée.

L’après-midi, l’ambiance reste mitigée avec une alternance de nuages et d’éclaircies, accompagnée localement de faibles averses, surtout au nord et à l’ouest. Le soleil se montre plus généreux dans le sud-est, mais le vent reste bien présent. Les températures peinent à remonter, avec 10 à 14°C au nord et jusqu’à 17 voire 18°C sur le littoral méditerranéen.

En soirée, les nuages dominent encore sur de nombreuses régions avec quelques ondées résiduelles, tandis que les éclaircies progressent lentement par l’ouest. Le vent reste soutenu près de la Méditerranée, mais tend à faiblir ailleurs. Les températures baissent rapidement, confirmant une ambiance toujours fraîche pour la saison.