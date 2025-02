L’Orangerie du Domaine de Sceaux expose ses sculptures lors du Printemps de la Sculpture

Du 22 au 30 mars 2025, le Domaine de Sceaux invite le public à une immersion artistique unique. À l’occasion du Printemps de la Sculpture, l’Orangerie du domaine, habituellement utilisée pour des concerts et conférences, ouvrira ses portes pour une présentation exceptionnelle de sculptures en pierre. Ces œuvres, qui ornaient autrefois les jardins créés par André Le Nôtre, seront exposées et accessibles gratuitement durant les week-ends du 22-23 et 29-30 mars.

Ce site historique, connu pour son parc magnifique et son château reconverti en musée, devient une galerie à ciel ouvert le temps de cette manifestation. Pour permettre aux visiteurs d’en apprendre davantage sur les sculptures et leur histoire, une visite guidée est prévue le dimanche 30 mars à 15h. Ces sculptures, témoignages du passé, raviront autant les passionnés d’art que les promeneurs curieux de découvrir cet aspect du patrimoine du Domaine de Sceaux.

L’événement s’inscrit dans un programme plus vaste, qui fait rayonner l’art de la sculpture dans toute la région des Hauts-de-Seine. De nombreux autres sites culturels comme le musée Rodin à Meudon ou le château de Malmaison participent aussi au Printemps de la Sculpture. Ce rendez-vous est une véritable invitation à découvrir des trésors sculpturaux tout en profitant des animations proposées pour tous les âges, dont des ateliers et visites spéciales.