Ligue des Champions – la grosse boulette de Mike Maignan à Eindhoven

3 minutes de jeu dans ce barrage aller de Ligue des Champions, entre le PSV Eindhoven et l’AC Milan, matchs qualificatifs pour les 8e de finale, et déjà un but ! Mike Maignan n’était visiblement pas chaud…

Le gardien international français s’est couché sur le premier vrai tir de la partie. Mais ses mains n’ont pas fait le reste. Une grossière erreur, c’est rare chez lui.

Le Feyenoord Rotterdam ouvre le score par l’intermédiaire de son ailier gauche Igor Paixao, d’un tir puissant côté fermé, avec plusieurs rebonds capricieux. Une trajectoire pas simple. Mais un tir comme celui-là, Mike Maignan en a déjà arrêté des centaines.

Ce soir, le ballon a fui et file dans ses filets… À lui de se rattraper de sa boulette. Et à ses coéquipiers d’aller chercher l’égalisation, au moins.

À la pause, les Néerlandais mènent donc 1-0 face au Milan. Match retour à San Siro mardi prochain.