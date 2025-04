Les tarifs américains et le ralentissement de la Chine influent sur les prévisions de croissance en Asie

La Banque asiatique de développement a expliqué mercredi que l’application complète des droits de douane américains pourrait réduire la croissance des pays asiatiques en développement d’environ un tiers de point de pourcentage cette année, et d’environ un point de pourcentage complet en 2026.

Dans son rapport « Perspectives du développement asiatique », la Banque asiatique de développement a prévu un léger ralentissement de la croissance en Asie en développement à 4,9 % en 2025 – le rythme le plus lent depuis 2022 – et un ralentissement supplémentaire à 4,7 % en 2026, contre 5 % en 2024.

Le banquier a déclaré lors d’une conférence de presse pour la publication du rapport que ces prévisions avaient été établies avant l’annonce par les États-Unis de nouveaux droits de douane globaux sur les importations la semaine dernière. Albert Park, économiste en chef de la Banque asiatique de développement, a déclaré : « Le principal problème réside dans la pleine mise en œuvre des droits de douane américains, ce qui entraînera une baisse de la croissance dans nos prévisions de base. »

Selon la définition de la Banque asiatique de développement, l’Asie en développement comprend 46 pays dans la région Asie-Pacifique, allant de la Géorgie à Samoa, à l’exclusion de pays comme le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Park a précisé que les effets finaux des droits de douane américains demeurent incertains, car leur portée et leur calendrier peuvent changer en raison de négociations, de retards ou d’exemptions. Il a ajouté : « D’autre part, des mesures de représailles plus sévères et une intensification des tensions pourraient avoir des effets plus importants. » Il a poursuivi en soulignant qu' »en outre, l’ampleur et la rapidité des changements politiques sous la nouvelle administration américaine pourraient réduire les investissements mondiaux et régionaux, tandis que l’intensification des tensions commerciales et la fragmentation augmenteraient les coûts commerciaux et perturberaient les chaînes d’approvisionnement mondiales. »

Les prévisions de base intègrent déjà un ralentissement anticipé en Chine, avec une croissance attendue de seulement 4,7 % cette année, contre 5,0 % en 2024, et un ralentissement plus marqué à 4,3 % en 2026.

Il est prévu que la région de l’Asie du Sud-Est, qui a bénéficié du déplacement du commerce pendant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018, perde une partie de son élan, avec des prévisions de croissance de 4,7 % dans la région pour cette année et l’année suivante, soit une légère baisse par rapport à 4,8 % en 2024.

La Banque asiatique de développement a déclaré que l’Asie du Sud représente un point lumineux, car la forte demande intérieure devrait entraîner une croissance de 6,0 % en 2025 et de 6,2 % en 2026, contre 5,8 % l’année dernière.

La demande mondiale soutenue pour les semi-conducteurs devrait également soutenir la croissance en Asie en développement. De plus, l’inflation régionale devrait baisser à 2,3 % cette année, puis à 2,2 % l’année prochaine, contre 2,6 % en 2024, en raison de la baisse des prix mondiaux du pétrole et d’autres produits de base.

La Banque asiatique de développement a expliqué que cela permettrait aux banques centrales de poursuivre l’assouplissement monétaire, bien que plus lentement, en raison des prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale américaine maintiendrait des taux d’intérêt élevés pendant plus longtemps.