Le Roi Soleil fait son grand retour au Dôme de Paris en 2025

Vingt ans après sa première représentation, la comédie musicale emblématique Le Roi Soleil s’apprête à briller à nouveau. Dès le 4 décembre 2025, le spectacle mis en scène par Kamel Ouali et produit par Dove Attia investira le Dôme de Paris pour plusieurs semaines avant de partir en tournée à travers la France en 2026. Ce retour tant attendu promet de replonger les spectateurs dans l’histoire romancée de Louis XIV, à travers des décors somptueux et des chansons devenues cultes.

Lors de sa création en 2005, le spectacle avait attiré plus de 1,6 million de spectateurs à travers 380 représentations en France, en Belgique et en Suisse. Il avait également révélé de grands noms de la scène musicale, notamment Emmanuel Moire dans le rôle du Roi Soleil et Christophe Maé en Philippe d’Orléans. Bonne nouvelle pour les nostalgiques : Emmanuel Moire reprendra son rôle, tandis que le reste du casting demeure encore un mystère.

La billetterie, ouverte depuis octobre dernier, rencontre déjà un succès fulgurant avec plus de 150 000 billets réservés. Face à cet engouement, de nouvelles dates ont été ajoutées, y compris une escale inédite à Clermont-Ferrand les 2 et 3 avril 2026. La tournée passera également par Marseille, Nantes, Lyon et bien d’autres villes, offrant ainsi au public l’occasion de redécouvrir cette fresque musicale qui a marqué toute une génération.

Avec des tubes comme Je fais de toi mon essentiel ou Être à la hauteur, Le Roi Soleil s’inscrit dans la lignée des grands succès de la comédie musicale française. Ce retour sur scène est l’occasion de célébrer deux décennies d’un spectacle qui continue d’enflammer les cœurs et de transporter les spectateurs dans l’univers fascinant du règne de Louis XIV.