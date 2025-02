Le Mystère des « Lanternes Fantômes » Qui a Hanté une Ville Américaine Pendant des Décennies

Une explication scientifique a été avancée pour éclaircir le phénomène des « lanternes fantômes », qui a semé la terreur parmi les habitants de Somerville, en Caroline du Sud, aux États-Unis, pendant plusieurs décennies.

Des témoins affirmaient voir d’étranges lumières flottantes apparaître près d’une ancienne voie ferrée, alimentant une légende selon laquelle il s’agirait de la lanterne d’un fantôme, celui d’une femme ayant perdu son mari dans un accident de train tragique.

Bien que ce type de manifestation ait été signalé dans d’autres régions, les chercheurs n’ont pas encore établi de consensus sur sa véritable origine.

Susan Hough, sismologue à l’Institut d’Études Géologiques des États-Unis (USGS), suggère une explication rationnelle. Selon elle, ces lumières pourraient être liées à un phénomène appelé « lumières sismiques », qui se présentent sous forme de sphères lumineuses, de bandes scintillantes ou de flashes fixes, souvent observés avant ou pendant un tremblement de terre.

Depuis le milieu du XXe siècle, ces lumières ont été régulièrement rapportées dans la région, accompagnées de récits décrivant des bruits inexpliqués, des portes qui claquent et des animaux visiblement agités. La légende locale associe ces apparitions à une femme en deuil errant avec sa lanterne à la recherche de son mari décédé dans un accident ferroviaire.

Dans une étude récente, Hough a examiné les premières observations de ces lumières, datant des années 1950 et 1960. Elle a découvert qu’elles coïncidaient avec plusieurs séismes de magnitude comprise entre 3,5 et 4,4 sur l’échelle de Richter, survenus à quelques kilomètres de la zone concernée. Elle suppose également que des séismes mineurs, non enregistrés, pourraient être responsables de phénomènes similaires depuis.

D’après son hypothèse, les rails abandonnés et les amas de métal présents sur le site pourraient jouer un rôle en déclenchant l’inflammation de gaz souterrains comme le méthane ou le radon, ce qui donnerait naissance à ces lumières énigmatiques.

Cette théorie expliquerait également pourquoi ces lumières ne sont visibles que lors de nuits sombres et brumeuses : l’humidité pourrait emprisonner les gaz inflammables avant qu’ils ne s’embrasent.

Par ailleurs, les séismes pourraient aussi être à l’origine d’autres phénomènes étranges rapportés dans la région, tels que des véhicules qui vibrent, des portes qui oscillent ou des animaux perturbés.

Cependant, Hough insiste sur le fait que cette théorie n’a pas encore été confirmée. Elle propose donc de la vérifier en mesurant les émissions de gaz souterrains dans les zones où ces lumières mystérieuses ont été observées.