Le film Peaky Blinders ne sera pas la fin : “L’univers va continuer” selon Steven Knight

Les fans de Peaky Blinders attendaient avec impatience des nouvelles du film censé conclure la saga de la famille Shelby. The Immortal Man, réalisé par Steven Knight, est prévu pour la fin de l’année 2025 sur Netflix. Mais une déclaration récente du créateur de la série laisse entendre que l’histoire ne s’arrêtera pas là.

Invité sur BBC Breakfast le 18 février, Steven Knight a évoqué ce film très attendu, affirmant qu’il offrirait une “très belle conclusion à cette partie de l’histoire de Peaky Blinders”. Mais lorsque les journalistes ont souligné cette formulation intrigante, il a lâché une phrase qui a immédiatement fait réagir les fans : “Ce n’est pas la fin, je ne peux pas en dire plus, mais le monde des Peaky va continuer.” Une déclaration qui ouvre la porte à de nouveaux projets, qu’il s’agisse d’un autre film ou d’un spin-off.

En attendant, The Immortal Man s’annonce comme un événement majeur. Le tournage, achevé en janvier, a réuni un casting impressionnant : Cillian Murphy reprend son rôle de Tommy Shelby, tandis que Barry Keoghan, Rebecca Ferguson et Tim Roth font leur entrée dans l’univers des gangsters de Birmingham. L’intrigue, encore tenue secrète, se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale et suivra Tommy Shelby après sa décision de tout abandonner. Il devra alors faire face aux choix du passé et à ceux qui l’ont trahi, notamment Finn et Gina Gray.

Si Steven Knight reste mystérieux sur l’avenir de la franchise, il est clair que Peaky Blinders n’a pas dit son dernier mot. Reste à savoir sous quelle forme l’histoire des Shelby continuera d’exister après ce film très attendu.