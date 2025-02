Laurie Cholewa réagit à la disparition de C8 : « Un choc et une profonde injustice »

La disparition prochaine de C8 continue de faire réagir dans le monde de l’audiovisuel. Alors que la chaîne cessera d’émettre le 1er mars 2025, après la décision de l’Arcom de ne pas renouveler sa fréquence, de nombreuses personnalités expriment leur tristesse et leur incompréhension. Parmi elles, Laurie Cholewa, ancienne figure emblématique de la chaîne, a tenu à partager son émotion et à rendre hommage à ceux qui ont contribué à son histoire.

Sur son compte Instagram, l’animatrice a publié un message empreint de nostalgie, revenant sur ses débuts à la télévision sur Direct 8, ancêtre de C8. « En mars 2005, Direct 8 voyait le jour et je rencontrai celui qui m’a fait confiance et à qui je dois tant, Vincent Bolloré », a-t-elle écrit. Elle évoque avec émotion ses premières expériences en tant qu’animatrice, citant notamment les émissions Ça Tourne, Le TNT Show et L’École des Stars. « J’ai tout connu sur Direct 8, j’y ai vécu toutes mes premières fois de télé, mes plus gros fous rires, mes plus grands challenges », se remémore-t-elle.

Laurie Cholewa se dit particulièrement affectée par l’arrêt brutal de la chaîne, qui, selon elle, a marqué une génération de téléspectateurs et de professionnels de l’audiovisuel. « Vingt ans plus tard, voir disparaître cette chaîne est un choc et une profonde injustice pour toutes les équipes et salariés qui ont fait vivre Direct 8, D8 et C8 avec passion et engagement », déplore-t-elle. L’animatrice a tenu à saluer le travail de toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de la chaîne au fil des années. « Cette chaîne et tous ces gens que j’ai pu côtoyer resteront à jamais gravés dans mon cœur », conclut-elle. La fin de C8 marque la fin d’une ère pour la télévision française, et pour ceux qui, comme Laurie Cholewa, y ont forgé une partie de leur carrière.